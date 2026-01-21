PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Akel'in yıllar sonra gündem olan güzellik sırrı: Gözaltı şişliğine karşı hemoroit kremi

Ünlü sunucu Ebru Akel, 2005 yılında "Size Anne Diyebilir miyim?" programını sunduğu dönemde verdiği bir röportajda, gözaltı şişlikleri için hemoroit kremi kullandığını açıklayarak büyük ses getirdi.

Ebru Akel'in yıllardır konuşulan "hemoroit kremi" sırrı, ilk olarak 2005 yılının Ocak ayında basına yansıdı. O dönem sunduğu yarışma programıyla zirvede olan Akel, yorgun bakışları gizlemek için başvurduğu bu ilginç yöntemi anlatarak magazin gündemine damga vurmuştu.

ŞAŞIRTAN GÜZELLİK SIRRI

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Ebru Akel, katıldığı bir programda ve verdiği röportajlarda, yorgunluk izlerini silmek için profesyonel makyaj hilelerinden ziyade pratik ve şaşırtıcı bir yönteme başvurduğunu açıkladı. Akel, özellikle yoğun çalışma temposunda oluşan gözaltı torbalarını ve morluklarını dindirmek için eczanelerde satılan hemoroit kremlerini kullandığını belirtti. Bu yöntemin, bölgedeki damarları büzerek şişliği hızla indirdiğini ve cildi gerginleştirdiğini ifade eden ünlü sunucu, bu sırrıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

EBRU AKEL'İN GÜZELLİK RUTİNİNE DAİR MERAK EDİLENLER

  • Hızlı Etki: Hemoroit kremlerinin içeriğindeki damar daraltıcı maddelerin, gözaltı torbalarını kısa sürede yok ettiği belirtiliyor.

  • Sektörel Alışkanlık: Akel, bu yöntemin sadece kendisi tarafından değil, Hollywood yıldızları ve profesyonel makyaj sanatçıları tarafından da sıkça kullanılan bir "set sırrı" olduğunu vurguluyor.

  • Uygulama Şekli: Ünlü isim, bu kremi yalnızca ihtiyaç duyduğu acil durumlarda, temiz cildine çok ince bir tabaka halinde uyguladığını dile getiriyor.

DR. HOWARD MURAD'A GÖRE HEMOROİT KREMİ RİSKLERİ

  • Doku Hasarı: Dr. Murad, bu kremlerin içeriğindeki bazı maddelerin göz çevresindeki kolajen yapısını bozarak deriyi yaşlandırabileceğini ve cildin savunma bariyerini zayıflatabileceğini belirtiyor.

  • İltihaplanma Riski: Göz çevresi derisinin, kremin tasarlandığı bölgeye göre çok daha geçirgen olması nedeniyle kimyasal içerikler hızla emilerek şiddetli yanma ve iltihaba yol açabiliyor.

  • Kalıcı Morluklar: Geçici damar büzülmesi sonrası kan akışının tekrar hızlanması, "rebound" etkisi yaratarak morlukların eskisinden daha koyu görünmesine neden olabiliyor.

  • Görme Kaybı Uyarısı: Amerikan Dermatoloji Akademisi üyeleri, kremin kazara göze teması halinde içindeki kimyasalların korneada ciddi hasarlara ve görme bozukluklarına neden olabileceği konusunda hemfikir.

Ebru Akel'in özel hayatı denilince akla gelen ilk ve en uzun süreli ilişkisi, iş insanı Can Ateş ile olan birlikteliğidir. Yaklaşık 10 yıl süren bu ilişki, magazin dünyasının en yakından takip ettiği aşk hikayelerinden biriydi ancak çift, evlilik kararı almadan yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın ardından Akel, 2012 yılında hayatını iş insanı Özer Sancak ile birleştirdi. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin, 2013 yılında Eren adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Anne olduktan sonra hayatının merkezine oğlunu koyan Akel, 8 yıl süren evliliğini 2020 yılında sessiz sedasız ve anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Son dönemde adı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz ile anılan Akel, özel hayatını kameralardan uzak, daha izole bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarında genellikle iş projelerine, sağlıklı yaşam rutinlerine ve oğlu Eren ile geçirdiği vakitlere yer vererek dengeli bir profil çiziyor.

Ebru Akel'in Yaşamına Dair Bilinmeyen Detaylar

  • Bale Geçmişi: Akel, 9 yaşında başladığı bale eğitimini 18-19 yaşlarına kadar sürdürmüş, yaşadığı bir sakatlık sonrası profesyonel dansı bırakmak zorunda kalmıştır.

  • Anne ve Oğul İlişkisi: Boşanma sonrası oğlu Eren'in velayeti kendisinde olan Akel, her fırsatta "Hayatımın en büyük aşkı oğlum" ifadesini kullanıyor.

  • Kardeş Bağları: Ablaları Deniz ve Şeniz Akel ile çok yakın bir bağa sahip olan Ebru Akel, moda ve tasarım dünyasındaki adımlarını sık sık ailesiyle birlikte atıyor.

  • Disiplinli Yaşam: Özel hayatında aşırı titiz ve planlı olduğu bilinen ünlü sunucu, bu disiplinini iş hayatına da yansıtıyor.

