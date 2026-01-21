Ebru Akel'in yıllar sonra gündem olan güzellik sırrı: Gözaltı şişliğine karşı hemoroit kremi

Ebru Akel'in özel hayatı denilince akla gelen ilk ve en uzun süreli ilişkisi, iş insanı Can Ateş ile olan birlikteliğidir. Yaklaşık 10 yıl süren bu ilişki, magazin dünyasının en yakından takip ettiği aşk hikayelerinden biriydi ancak çift, evlilik kararı almadan yollarını ayırdı.
Bu ayrılığın ardından Akel, 2012 yılında hayatını iş insanı Özer Sancak ile birleştirdi. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin, 2013 yılında Eren adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Anne olduktan sonra hayatının merkezine oğlunu koyan Akel, 8 yıl süren evliliğini 2020 yılında sessiz sedasız ve anlaşmalı olarak sonlandırdı.
Son dönemde adı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz ile anılan Akel, özel hayatını kameralardan uzak, daha izole bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarında genellikle iş projelerine, sağlıklı yaşam rutinlerine ve oğlu Eren ile geçirdiği vakitlere yer vererek dengeli bir profil çiziyor.
Ebru Akel'in Yaşamına Dair Bilinmeyen Detaylar
Bale Geçmişi: Akel, 9 yaşında başladığı bale eğitimini 18-19 yaşlarına kadar sürdürmüş, yaşadığı bir sakatlık sonrası profesyonel dansı bırakmak zorunda kalmıştır.
Anne ve Oğul İlişkisi: Boşanma sonrası oğlu Eren'in velayeti kendisinde olan Akel, her fırsatta "Hayatımın en büyük aşkı oğlum" ifadesini kullanıyor.
Kardeş Bağları: Ablaları Deniz ve Şeniz Akel ile çok yakın bir bağa sahip olan Ebru Akel, moda ve tasarım dünyasındaki adımlarını sık sık ailesiyle birlikte atıyor.
Disiplinli Yaşam: Özel hayatında aşırı titiz ve planlı olduğu bilinen ünlü sunucu, bu disiplinini iş hayatına da yansıtıyor.