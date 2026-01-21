Ebru Akel'in yıllar sonra gündem olan güzellik sırrı: Gözaltı şişliğine karşı hemoroit kremi

Ebru Akel'in özel hayatı denilince akla gelen ilk ve en uzun süreli ilişkisi, iş insanı Can Ateş ile olan birlikteliğidir. Yaklaşık 10 yıl süren bu ilişki, magazin dünyasının en yakından takip ettiği aşk hikayelerinden biriydi ancak çift, evlilik kararı almadan yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın ardından Akel, 2012 yılında hayatını iş insanı Özer Sancak ile birleştirdi. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin, 2013 yılında Eren adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Anne olduktan sonra hayatının merkezine oğlunu koyan Akel, 8 yıl süren evliliğini 2020 yılında sessiz sedasız ve anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Son dönemde adı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz ile anılan Akel, özel hayatını kameralardan uzak, daha izole bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarında genellikle iş projelerine, sağlıklı yaşam rutinlerine ve oğlu Eren ile geçirdiği vakitlere yer vererek dengeli bir profil çiziyor.

Ebru Akel'in Yaşamına Dair Bilinmeyen Detaylar