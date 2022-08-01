Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle"
Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler, "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle" demeden geçmedi. Sunucu ve oyuncu Ebru Akel 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Oğlu Eren'in velayeti ise anne Ebru Akel'e verilmişti. Ünlü sunu Ebru Akel de oğlunu olabildiğince gözlerden uzak büyütmeye çalışıyor… İşte Ebru'nun 9 yaşındaki oğlu Eren...
01.08.2022 15:18 - Son Güncelleme: 01.08.2022 15:30
"BU NASIL BİR YAKIŞIKLILIK BÖYLE"
Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler, "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle" yorumları yapıyor.
Aile, oğullarının görüntülerini çok fazla basında paylaşmamaya özen gösteriyor. Fakat 2019 yaz aylarında çekilen ve Ebru Akel'in başrol oynadığı çocuk filmi "Konuşan Hayvanlar" filminde bir sürpriz yaptılar.
O dönemden beri görüntülerine ulaşılamayan Eren Sancak'la ilgili görüntüler, ara ara annesi Ebru Akel tarafından paylaşılıyor.