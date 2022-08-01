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Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle"

Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler, "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle" demeden geçmedi. Sunucu ve oyuncu Ebru Akel 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Oğlu Eren'in velayeti ise anne Ebru Akel'e verilmişti. Ünlü sunu Ebru Akel de oğlunu olabildiğince gözlerden uzak büyütmeye çalışıyor&hellip; İşte Ebru'nun 9 yaşındaki oğlu Eren...

01.08.2022 15:18 - Son Güncelleme: 01.08.2022 15:30
Ebru Akel’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: Bu nasıl bir yakışıklılık böyle

"BU NASIL BİR YAKIŞIKLILIK BÖYLE"

Ebru Akel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler, "Bu nasıl bir yakışıklılık böyle" yorumları yapıyor.

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Ebru Akel’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: Bu nasıl bir yakışıklılık böyle

Sunucu Ebru Akel ve Ethem Sancak'ın oğlu Özer Sancak, 30 Ağustos 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 12 Temmuz 2013 yılında ise oğulları Eren Sancak dünyaya geldi.

Ebru Akel’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: Bu nasıl bir yakışıklılık böyle

Aile, oğullarının görüntülerini çok fazla basında paylaşmamaya özen gösteriyor. Fakat 2019 yaz aylarında çekilen ve Ebru Akel'in başrol oynadığı çocuk filmi "Konuşan Hayvanlar" filminde bir sürpriz yaptılar.

Ebru Akel’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: Bu nasıl bir yakışıklılık böyle

Ebru Akel, oğlu Eren ile kamera karşısına geçti. 6 yaşındaki Eren'le sahne çeken Ebru Akel, "Hayatımın en mutlu sahnesini çektim" ifadesini kullanmıştı.

Ebru Akel’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Eren kocaman oldu! Görenler: Bu nasıl bir yakışıklılık böyle

O dönemden beri görüntülerine ulaşılamayan Eren Sancak'la ilgili görüntüler, ara ara annesi Ebru Akel tarafından paylaşılıyor.

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