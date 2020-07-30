Haberler
Galeri
Magazin
Duygu Özaslan photoshopsuz bikinili görüntüsünün ardından aşkı buldu! Ünlü basketbolcuyla sarmaş dolaş pozlar...
Duygu Özaslan photoshopsuz bikinili görüntüsünün ardından aşkı buldu! Ünlü basketbolcuyla sarmaş dolaş pozlar...
Duygu Özaslan photoshopsuz sarı bikinili görüntüsünün ardından basketbolcu Maxim Mutaf ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz birlikteliği sosyal medya kullanıcıları, Duygu Özaslan'ın Instagram paylaşımı ile ortaya çıkardı. İlk önce pembe sweat detayı ile yakalanan ikili, ardından el ele görüntülendi. Duygu Özaslan ve sevgilisi, mum ışığında sarmaş dolaş çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.
30.07.2020 14:47
- Son Güncelleme: 30.07.2020 16:26
Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sarmaş dolaş fotoğraflar paylaştı. Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, photoshopsuz sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın, ayak ucunda duran pembe sweat detayı ile dikkat çekmiş, o sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öğrenilmişti.
Bu detaylar, akıllara "Yeni bir ilişki mi?" sorularını getirirken fotoğraf gelmeye başladı. Duygu Özaslan, sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile el ele görüntülendikten sonra Instagram paylaşımlarında da aşkını saklamamaya başladı.
İşte son günlerde bikinili görüntülerinin sızması ile adından sıkça söz edilen Duygu Özaslan'ın sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri...