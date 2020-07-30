Duygu Özaslan photoshopsuz bikinili görüntüsünün ardından aşkı buldu! Ünlü basketbolcuyla sarmaş dolaş pozlar...

Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sarmaş dolaş fotoğraflar paylaştı. Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, photoshopsuz sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.