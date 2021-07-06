Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

Maraşlı dizisinde partner olarak yer alan Alina Boz ve Burak Deniz, sezonun en çok yakıştırılan dizi çiftlerinden biri. Bir dönem sevgili oldukları bile iddia edilen çift tüm bu iddiaların aksina dostluklarına sürdürüyor. 23 yaşındaki Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşaken, Burak Deniz'in ise Didem Soydan'la yaşadığı ilişki kısa bir süre önce sona erdi. Burak Deniz ve Alina Boz'un arasındaki boy farkı ise günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. İşte başta Alina Boz ve Burak Deniz olmak üzere ünlülerin boyları.

06.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 06.07.2021 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





