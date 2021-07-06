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Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

Maraşlı dizisinde partner olarak yer alan Alina Boz ve Burak Deniz, sezonun en çok yakıştırılan dizi çiftlerinden biri. Bir dönem sevgili oldukları bile iddia edilen çift tüm bu iddiaların aksina dostluklarına sürdürüyor. 23 yaşındaki Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşaken, Burak Deniz'in ise Didem Soydan'la yaşadığı ilişki kısa bir süre önce sona erdi. Burak Deniz ve Alina Boz'un arasındaki boy farkı ise günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. İşte başta Alina Boz ve Burak Deniz olmak üzere ünlülerin boyları.

06.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 06.07.2021 14:43
Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz son günlerinden en popüler iki ismi. Sosyal medyada sürekli patlak veren aşk iddialarının aksine dostluklarını sergilemekten çekinmeyen Alina Boz ve Burak Deniz'in arasındaki boy farkı izleyicileri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

İşte başta Alina Boz ve Burak Deniz olmak üzere ünlülerin boyları.

Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

DEFNE SAMYELİ - 174

Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

Duyanları şaşırtan gerçek! Maraşlı'nın yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz arasında meğer...

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM