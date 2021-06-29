Vav TV İzle

Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

atv'nin bir anda büyük bir fenomene dönüşen dizisi Kardeşlerim'in iki yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, dizi sezon finali yapsa da hayranlarının yakın markajında. 26 yaşındaki Onur Seyit Yaran ve 16 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un yıldızı da yine Kardeşlerim'le parladı. Hayranları dizinin bu çiftini o kadar çok seviyor ki onların adın 'AsDor' adından bir hayran topluluğu bile var. Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar ikilin arasındaki boy farkını öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin boyları.

29.06.2021 16:07 - Son Güncelleme: 29.06.2021 17:02
Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren isim Onur Seyit Yaran ve dizinin Asiye'si partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile de çok iyi anlaşıyor bu da ekran başındaki izleyiciye yansıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

İkili sosyal medyanın gözdesi durumunda. Hatta onların adına kurulan bir hayran grubu bile var 'AsDor'

Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları...

Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Duyanları şaşırtan gerçek! Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun arasında meğer...

DEFNE SAMYELİ - 174