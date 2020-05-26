Haberler Galeri Magazin Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında...

Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında...

Doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu Eda Ece ile 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide rol alacak olan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenen hayranları şaşkına döndü. İşte yakışıklılığı ile adından söz ettiren Gökhan Alkan ve partneri Eda Ece'nin arasındaki boy farkı...

26.05.2020 00:16 - Son Güncelleme: 26.05.2020 00:20
Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan...

Gökhan Kalkan ve Eda Ece arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan...

DEFNE SAMYELİ - 174

Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan...

Duyanları şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan...

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seda Akgül çileden çıktı! Tanındığımda tam 103 kiloydum, kardeşim ben popomla mı meşhur oldum!
Seda Akgül çileden çıktı! "Tanındığımda tam 103 kiloydum, kardeşim ben popomla mı meşhur oldum!"