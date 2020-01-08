GaleriMagazin

Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki 19 yaşında olmasına rağmen magazin gündeminde nasıl var olacağını bililiyor. Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki' yle ilgili en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aleyna Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

08.01.2020 00:54 - Son Güncelleme: 08.01.2020 00:55
Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından açıklama yaptı. Amacının Amerika'dan çok Orta Doğu'da tanınmak olduğunu anlattı:

Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Önceden Orta Doğu değeri değil, Amerika'da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım.

Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Amerika'daki herkes zaten seni destekliyor, yükseltmek istiyor. Ama Orta Doğu'da kabul görmek çok sert, çok zor! Amacım Amerika'da kabul görmek değil o kolay. Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek.

Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu.

Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi