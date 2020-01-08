Duyanlar şaşkına döndü! Genç şarkıcı Aleyna Tilki meğer...

Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki 19 yaşında olmasına rağmen magazin gündeminde nasıl var olacağını bililiyor. Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki' yle ilgili en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aleyna Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

08.01.2020 00:54 - Son Güncelleme: 08.01.2020 00:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





