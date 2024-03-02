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Duyanlar şaşkına döndü! Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış...

'Dünya Güzellerim Masada' programında Safiye Soyman'la bir araya gelen Banu Alkan, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Müzik dünyasının zorluklarına vurgu yapan Alkan, Soyman ile birlikte yaşadıkları zorlu deneyimleri paylaştı. Alkan'ın bebekle ilgili yaptığı itiraf ise herkesi şaşkına çevirdi. "Eğer bugün bir çocuğum yoksa, bunun sebebi ünlü bir şarkıcının davranışlarıdır" şeklinde konuşan Banu Alkan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 09:09 Güncelleme 02 Mart 2024, 09:08
Duyanlar şaşkına döndü! Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış... 1

Afrodit olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Safiye Soyman ile birlikte yaptığı 'Dünya Güzellerim Masada' programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Duyanlar şaşkına döndü! Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış... 2

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Banu Alkan ve Safiye Soyman, program sırasında sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi.

▶️ Banu Alkan'dan bomba ''bebek'' itirafı

Duyanlar şaşkına döndü! Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış... 3

Banu Alkan, "Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Safiye Soyman için "Hatırlar! Mutlaka olmuştur bu piyasa biraz acımasız" dedi.

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