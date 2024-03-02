Duyanlar şaşkına döndü! Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış...

'Dünya Güzellerim Masada' programında Safiye Soyman'la bir araya gelen Banu Alkan, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Müzik dünyasının zorluklarına vurgu yapan Alkan, Soyman ile birlikte yaşadıkları zorlu deneyimleri paylaştı. Alkan'ın bebekle ilgili yaptığı itiraf ise herkesi şaşkına çevirdi. "Eğer bugün bir çocuğum yoksa, bunun sebebi ünlü bir şarkıcının davranışlarıdır" şeklinde konuşan Banu Alkan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı.