Duyan şaşkın! Filenin Sultanları aralarındaki farkla dikkat çekti: Eda Erdem, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Meliha Diken, Zehra Güneş, Hande Baladın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştığı Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sahada sergiledikleri performansla dikkat çeken Milli Kadın Voleybol Takımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken başarılarıyla takdir toplayan milli sporcularımızın hayatları merak edildi. Filenin Sultanları'nın aralarındaki yaş farklarını duyanlar ise şaşıp kaldı. Kimi için "Olduğundan küçük görünüyor" yorumu yapılırken kimine "Daha büyük sanıyordum" dendi. İşte Eda Erdem'den Zehra Güneş'e, Meliha Diken'den Hande Baladın'a, Derya Cebecioğlu'ndan Elif Şahin'e, Melissa Vargas'tan Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'nın yaşları...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Sahada sergiledikleri performansla dikkat çeken Milli Kadın Voleybol Takımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken başarılarıyla takdir toplayan milli sporcularımızın hayatları merak edildi.
Milli sporcuların özellikle yaşları merak konusu oldu. Filenin Sultanları'nın aralarındaki yaş farklarını duyanlar ise şaşıp kaldı.