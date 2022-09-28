Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan süper minisiyle boylu boyunca paylaştı ortalık yandı tutuştu 'bu saatte güneş doğar mı?'
Ekranlarda izleyiciyle buluşmaya başladığı günden bu yana çok konuşulan Duy Beni'nin Melisa'si, Sümeyye Aydoğan bir anda şöhret basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıktı. Dizinin fettan karakteri Melisa'ya hayat veren Sümeyye Aydoğan kısa sürede sosyal medyada da fırtınalar estirmeye başladı. Son olarak mini elbisesiyle pozlarını paylaşan Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sümeyye Aydoğan'ın o paylaşımı.
28.09.2022 16:34 - Son Güncelleme: 28.09.2022 16:34
Televizyon ekranlarında ilk olarak 'Kahraman Babam" dizisinde rol alan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
"Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki rolüyle ve rol arkadaşı Utku Coşkun ile sahneleriyle çokça konuşulmuştu.