Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Meğerse Demet Özdemir'le...
Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Leyla karakterine hayat veren Helin Kandemir. 18 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performanslar hem takdir topluyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Helin annesinin bire bir kopyası gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.
04.08.2022 13:14 - Son Güncelleme: 04.08.2022 13:14
Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.
Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği şaşılacak gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.