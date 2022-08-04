Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Meğerse Demet Özdemir’le...

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.