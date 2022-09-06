Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk yorum Bensu Soral’ın erkek kardeşinden...
Duy Beni dizisinde canlandırdığı Rabia karakteriyle dikkat çeken Rabia Soytürk, son olarak estetik iddialarıyla magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Soytürk, süper minisi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Bensu Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'dan geldi. İşte Rabia Soytürk'ün sosyal medyaya damga vuran o pozları...
06.09.2022 20:48 - Son Güncelleme: 06.09.2022 20:48
Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.