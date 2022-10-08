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Haberler Magazin Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu'nun partneri...

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu'nun partneri...

Berk Hakman, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yeteneklerin yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, geçen günlerde şarkıcı Sefo ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımda bulunan Soytürk, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan o pozları...

08.10.2022 01:42 - Son Güncelleme: 08.10.2022 01:44
Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu’nun partneri...

'Duy Beni'nin yıldızı oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile Emirgan'da görüntülendi ve aşk haberleriyle uzun süre gündem oldu.

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Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu’nun partneri...

Çıkan haberlerin ardından açıklamada bulunan Soytürk, "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" diyerek iddiaları yalanladı.

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu’nun partneri...

Soytürk, "Onun dışında başka hiçbir şey yok. Hayatımda biri var ama o Sefo değil" ifadelerini kullandı.

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu’nun partneri...

Attığı her adımla dikkat çeken Soytürk, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu’nun partneri...

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği görüntüleri Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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