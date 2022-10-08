Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozları sosyal medyayı ikiye böldü! Caner Topçu'nun partneri...
Berk Hakman, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yeteneklerin yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, geçen günlerde şarkıcı Sefo ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımda bulunan Soytürk, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan o pozları...
08.10.2022 01:42 - Son Güncelleme: 08.10.2022 01:44
'Duy Beni'nin yıldızı oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile Emirgan'da görüntülendi ve aşk haberleriyle uzun süre gündem oldu.