Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu
Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Hayata karşı dimdik ayakta kalmayı başarmış, güzel ve çekici bir köylü kadını olan Dürüye ve dört kızının hikayesini anlatan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Burcu Binini, Elif Atakan ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide Hayriye karakterini canlandıran oyuncu, iç çamaşırıyla ayna karşısında denge çalıştığı anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşe Algı Eke'nin o paylaşımı...
07.05.2022 19:11 - Son Güncelleme: 07.05.2022 19:16
Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.