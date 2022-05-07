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Haberler Magazin Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Hayata karşı dimdik ayakta kalmayı başarmış, güzel ve çekici bir köylü kadını olan Dürüye ve dört kızının hikayesini anlatan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Burcu Binini, Elif Atakan ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide Hayriye karakterini canlandıran oyuncu, iç çamaşırıyla ayna karşısında denge çalıştığı anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşe Algı Eke'nin o paylaşımı...

07.05.2022 19:11 - Son Güncelleme: 07.05.2022 19:16
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Eke, 218 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncu, yine ayna karşısına geçti ve denge çalıştığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla paylaştı! Ayna karşısında spor yapan Algı’ya bakın! Herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun paylaşımını beğenirken bir kısmı iç çamaşırıyla kamera karşısına geçek Eke'yi eleştirdi.

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