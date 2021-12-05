Vav TV İzle
Haberler Magazin Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını duyuran oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...

05.12.2021 01:49 - Son Güncelleme: 05.12.2021 01:52
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Oyuncu Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

İç çamaşırıyla ayna karşısında spor yapan Eke, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Eke'nin Instagram'ın hikaye kısmında paylaştığı video birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Eke'nin fit halini beğenirken bir kısmı iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen oyuncuyu eleştirdi.

SON DAKİKA