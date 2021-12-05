Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını duyuran oyuncu Algı Eke, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...
05.12.2021 01:49
- Son Güncelleme: 05.12.2021 01:52