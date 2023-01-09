Vav TV İzle
Haberler Magazin Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Baba Ocağı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri ile hafızalara kazındı. İpek Tuzcuoğlu, Burcu Binici, Deniz Sipahi, Yener Gürsoy, Emre Kınay, Didem Uzel gibi isimlerin yer aldığı dizide Hayriye karakterini canlandıran ünlü oyuncu, performansıyla döneme damga vurdu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Eke, amuda kalktığı anları paylaştı. Eke'nin yatak odasının önünde çektiği görüntüler çok konuşuldu. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte o paylaşım...

09.01.2023 23:08 - Son Güncelleme: 09.01.2023 23:08
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, Keşanlı Ali Destan'ı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda rol aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Eke, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iç çamaşırıyla amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

Eke'nin yatak odasının önünde çektiği görüntüler çok konuşuldu. Bazı magazin ve fan sayfaları tarafından da yayınlanan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

SON DAKİKA