Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! 37’lik Algı Eke iç çamaşırıyla amuda kalktı! Yatak odasının önünde çektiği görüntüler...
Baba Ocağı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri ile hafızalara kazındı. İpek Tuzcuoğlu, Burcu Binici, Deniz Sipahi, Yener Gürsoy, Emre Kınay, Didem Uzel gibi isimlerin yer aldığı dizide Hayriye karakterini canlandıran ünlü oyuncu, performansıyla döneme damga vurdu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Eke, amuda kalktığı anları paylaştı. Eke'nin yatak odasının önünde çektiği görüntüler çok konuşuldu. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte o paylaşım...
09.01.2023 23:08 - Son Güncelleme: 09.01.2023 23:08
Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, Keşanlı Ali Destan'ı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda rol aldı.