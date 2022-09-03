Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Merve Boluğur yine şaşırttı. Aldığı kararla herkesi dumura uğrattı. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.