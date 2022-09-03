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Haberler Magazin Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Merve Boluğur evleniyor. Sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz evlilik teklifi alan güzel oyuncu 'evet' dedi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine verdiği yanıtı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur, tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına, düştüğü nota 'said yes kocam' yazdı. Evlilik teklifi sonrası Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın görüntülediği Merve Boluğu bakın neler anlattı neler.

03.09.2022 11:48 - Son Güncelleme: 03.09.2022 12:15
Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan 34 yaşındaki oyuncu evleniyor. Bugün sevgilisinden evlilik teklifi alan Boluğur 'Benimle Evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu en mutlu anını da takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı

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Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Merve Boluğur yine şaşırttı. Aldığı kararla herkesi dumura uğrattı. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı

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Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler

TAKVİM GÖRÜNTÜLEDİ

Merve Boluğu ve sevgilisi Mert Aydın, Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş tarafından görüntülendi.

Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı

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