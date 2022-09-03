Durdu durdu bombayı patlattı! Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın evleniyor! Sıcağı sıcağına bakın neler anlattı neler
Merve Boluğur evleniyor. Sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz evlilik teklifi alan güzel oyuncu 'evet' dedi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine verdiği yanıtı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur, tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına, düştüğü nota 'said yes kocam' yazdı. Evlilik teklifi sonrası Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın görüntülediği Merve Boluğu bakın neler anlattı neler.
Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan 34 yaşındaki oyuncu evleniyor. Bugün sevgilisinden evlilik teklifi alan Boluğur 'Benimle Evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu en mutlu anını da takipçileriyle paylaştı.
Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı
Merve Boluğur yine şaşırttı. Aldığı kararla herkesi dumura uğrattı. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı
Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.
TAKVİM GÖRÜNTÜLEDİ
Merve Boluğu ve sevgilisi Mert Aydın, Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş tarafından görüntülendi.
Merve Boluğur ve sevgilisi düğün tarihini açıkladı