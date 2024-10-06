Dünyanın en zengin kadın müzisyeni belli oldu! 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna’yı geride bıraktı

Uzun zamandır "dünyanın en zengin kadın müzisyeni" unvanını elinde bulunduran Rihanna, tahtını bakın hangi isme kaptırdı!

O İSİM RIHANNA'NIN TAHTINA GEÇTİ

1,4 milyar dolarlık servetiyle yıllardır zirvede olan Rihanna tahtını bırakmaya pek niyetli görünmüyordu ama yeni rakibi servetini öylesine hızlı büyüttü ki, artık Rihanna bir adım geride kaldı!