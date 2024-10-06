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Dünyanın en zengin kadın müzisyeni belli oldu! 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna'yı geride bıraktı

Müzik dünyasında büyük bir rekabet yaşanıyor, ancak bu sefer konu müzikal yetenek değil, servet! Uzun zamandır <strong>"dünyanın en zengin kadın müzisyeni" </strong>unvanını elinde bulunduran Rihanna, bu kez yerini bir başka dev isme kaptırdı. 1,4 milyar dolarlık servetiyle yıllardır zirvede olan Rihanna, tahtını bakın hangi isme kaptırdı...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:44
Dünyanın en zengin kadın müzisyeni belli oldu! 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna’yı geride bıraktı

Uzun zamandır "dünyanın en zengin kadın müzisyeni" unvanını elinde bulunduran Rihanna, tahtını bakın hangi isme kaptırdı!

Dünyanın en zengin kadın müzisyeni belli oldu! 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna’yı geride bıraktı

O İSİM RIHANNA'NIN TAHTINA GEÇTİ

1,4 milyar dolarlık servetiyle yıllardır zirvede olan Rihanna tahtını bırakmaya pek niyetli görünmüyordu ama yeni rakibi servetini öylesine hızlı büyüttü ki, artık Rihanna bir adım geride kaldı!

Dünyanın en zengin kadın müzisyeni belli oldu! 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna’yı geride bıraktı

RIHANNA GİTTİ TAYLOR SWIFT GELDİ!

Forbes'in verilerine göre Taylor Swift, 1,6 milyar dolarlık servetiyle 1,4 milyar dolarlık serveti olan Rihanna'yı geride bıraktı ve listenin ikinci sırasında yer aldı.

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