Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede tam 5 Türk var! İşte 2022 yılının dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi

Top Beauty World, Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinde 5 de Türk isim yer aldı. İşte Türkiye'den isimlerinden de yer aldığı Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinin ilk 50'si ve yer alan Türkler.