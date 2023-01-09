Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede tam 5 Türk var! İşte 2022 yılının dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 5 Türk isim yer aldı. Dünyanın her yerinden oylama yapılan anketin ilk 30 yakışıklı ismi bulabileceğiniz listede Türk ünlüler ve sıralamaları ise dikkat çekti. İşte merak beklenen 2022 listesi.
09.01.2023 10:28 - Son Güncelleme: 09.01.2023 10:28
Top Beauty World, Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinde 5 de Türk isim yer aldı. İşte Türkiye'den isimlerinden de yer aldığı Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinin ilk 50'si ve yer alan Türkler.