Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin tam listesi
Her sene Top Beauty World ve Tc Candler tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listenin 2020 sıralamasında 5 Türk erkek yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...
09.01.2021 11:48
- Son Güncelleme: 09.01.2021 12:04
DİĞER GALERİLER