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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

Her sene Top Beauty World ve Tc Candler tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listenin 2020 sıralamasında 5 Türk erkek yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...

28.12.2020 15:00 - Son Güncelleme: 28.12.2020 15:10
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu. 3.5 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısının oylarıyla belirlenen dünyanın en yakışıklı yüzleri 2020 listesinde 5 de Türk isim yer aldı. İşte o liste.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

Cristiano Ronaldo

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

Kim Dong-ho

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

Keanu Reeves

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 5 de Türk isim var... İşte 2020'nin listesi

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