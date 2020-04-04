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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte herkes tarafından merak edilen o liste

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...

04.04.2020 09:00 - Son Güncelleme: 06.04.2020 13:45
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste

ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Listede geçen yıl 6 Türk yer alırken bu yıl bu sayı 3. İşte o liste.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte merak edilen o liste
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