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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

ABD merkezli internet sitesi olan Top Beauty World, 'Dünyanın Yakışıklı Erkekleri' listesini duyurdu. Listede Türk isimler de kendilerine yer indi. Merakla beklenen listede 6 Türk de yer aldı. Zirvede oldukça yüksek bir hayran kitlesi olan başarılı şarkıcı Zayn Malik yer aldı. İşte merakla beklenilen Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi. Türk erkeklerinin yer almasıyla Türkiye'de de güneme oturan dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi sosyal medyada büyük merak uyandırdı. İşte 6 Türk'ün yer aldığı dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi...

22.09.2019 18:33 - Son Güncelleme: 22.09.2019 18:34
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı.

100) Saad Lamjarred

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

99) Faydee

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

98) Timothee Chalamet

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

97) Jin Akanishi

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! İşte listede yerini alan Türk isimler... Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği

96) Rodrigo Guirao

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