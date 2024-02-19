Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! Listede tam 5 Türk var! İşte 2023-2024 yılının dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi

Her sene olduğu gibi, Top Beauty World tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın oylarıyla belirlenen "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi açıklandı. Bu listede, özellikle Türk ünlülerin dikkat çekici başarılarıyla ön plana çıktı. İşte merakla beklenen Türk katılımcıları ve sıralamaları...