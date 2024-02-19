Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! Listede tam 5 Türk var! İşte 2023-2024 yılının dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi

Her sene olduğu gibi, Top Beauty World tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın oylarıyla belirlenen "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi açıklandı. Bu listede, özellikle Türk ünlülerin dikkat çekici başarılarıyla ön plana çıktı. İşte merakla beklenen Türk katılımcıları ve sıralamaları...
Top Beauty World, dünyanın dikkat çeken erkek isimlerini içeren "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesinin yayınladığı bu liste, geniş bir kapsama sahip ve beğeni topluyor. Özellikle, Türkiye'den katılan isimlerle ilgiyi daha da arttırıyor. Top Beauty World'ün listesinde, Türkiye'den beş ismin de yer alması dikkat çekiyor. İşte listenin ilk 50'sinde yer alan ve Türkiye'den isimlerin de bulunduğu liste:
2022 YILI
MIZUKAMI KOSHI
TOM HALLAND