Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler paylaşan dünyaca ünlü veri tabanı Internet Movie Database (IMDB) dünyanın en seksi kadınları listesini paylaştı. 28-30 yaş arası kadınların bazı alındığı listede ilk 20'de 2 Türk yer alırken, Hande Erçel listede 2. oldu ve şöhretini dünya çapında kanıtladı. Listedeki diğer isim ise bakın kim.
16.11.2021 10:38
- Son Güncelleme: 16.11.2021 10:38
Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birincilik ise bakın kime gitti.