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Haberler Magazin Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler paylaşan dünyaca ünlü veri tabanı Internet Movie Database (IMDB) dünyanın en seksi kadınları listesini paylaştı. 28-30 yaş arası kadınların bazı alındığı listede ilk 20'de 2 Türk yer alırken, Hande Erçel listede 2. oldu ve şöhretini dünya çapında kanıtladı. Listedeki diğer isim ise bakın kim.

16.11.2021 10:38 - Son Güncelleme: 16.11.2021 10:38
Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Listede 2 Türk var.

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Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birincilik ise bakın kime gitti.

Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

İŞTE O LİSTE

20. Lili Simmons

Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

19. Kara Del Toro

Dünyanın en seksi kadınları belli oldu! Listede 2 Türk var Hande Erçel binlerce kişi içinde 2. oldu! İşte o liste

18. Beste Kanar

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