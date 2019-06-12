Dünyanın en seksi 100 kadını listesinin zirvesindeki isim belli oldu! İşte 2019'un en seksi kadını...

DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI: OLIVIA CULPO

Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl yaptığı gibi bu yıl için de "Dünyanın En Seksi 100 Kadını" listesi hazırladı. 2019'un en seksi kadını Amerikalı model Olivia Culpo seçildi. Peki, dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo kimdir?