Dünyanın en seksi 100 kadını listesinin zirvesindeki isim belli oldu! İşte 2019'un en seksi kadını...
2019'un en seksi kadını seçildi. "Dünyanın En Seksi 100 Kadını" listesinin zirvesindeki isim, 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo oldu. Olivia Culpo, dünyanın en seksi kadını seçilmesini, "Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi" diye yorumladı. İşte dünyanın en güzel kadını Olivia Culpo'ya dair bilinmesi gerekenler...
12.06.2019 11:39
- Son Güncelleme: 12.06.2019 12:13
DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI: OLIVIA CULPO
Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl yaptığı gibi bu yıl için de "Dünyanın En Seksi 100 Kadını" listesi hazırladı. 2019'un en seksi kadını Amerikalı model Olivia Culpo seçildi. Peki, dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo kimdir?
Derginin Temmuz 2019 sayısına kapak pozu veren 27 yaşındaki Culpo, aynı zamanda 2012 Kainat Güzeli.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİMDİ"
Bir sosyal medya fenomeni de olan Olivia Culpo, dünyanın en seksi kadını seçilmesini, "Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi" diye yorumladı.
"DİĞER KADINLARIN BAŞARISINI ARTIRIYORUM"
"Daha önce aynı pozisyonda olan birçok kadın var" diyen Culpo, "Diğer kadınların başarısını artırıyorum, çünkü birimiz için bir kazanç, bence hepimiz için bir kazanç demektir" ifadesini kullandı.
8 Mayıs 1992'de ABD'nin Rhode Adası'nda dünyaya gelen ünlü modelin tam adı, Olivia Frances Culpo. Beç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Culpo, İrlandalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı.