Dünyanın En Güzel Kadınları listesi belli oldu! İşte 5 Türk kadınının da yer aldığı o liste...

Top Beauty World sitesi, Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıkladı. Listeyi yayınlayan site 5 Türk kadınına da yer verdi. ABD merkezli Top Beauty World sitesinin yaptığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde yer alan Türk kadınları dikkat çekti. Tüm dünyanın gözünü diktiği 100 kişilik listede yer alan Türk kadınları, ülkemizde sosyal medyanın gündemine de taşındı. İşte ABD merkezli Top Beauty World sitesinin derlediği Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde yer alan o isimler...

01.10.2019 23:53 - Son Güncelleme: 01.10.2019 23:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





