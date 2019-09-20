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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

20.09.2019 18:56 - Son Güncelleme: 20.09.2019 18:58
Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

Dünyanın En Güzel Kadınları'nın yer aldığı listede 5 de Türk var. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

99-Keira Knightley

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

98- Doutzen Kroes

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

97- Lily Collins

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler

96- Mila Kunis

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