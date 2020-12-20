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Dünyanın en güzel kadınları 2020 (Top Beauty World 2020) belli oldu! Listede yer alan Türk güzellerden 1 numara bakın kim!

Dünyanın en güzel kadınları (Top Beauty World 2020) belli oldu! Listede yer alan Türk güzellerden 1 numara bakın kim oldu! Dünya genelinde düzenlenen TBWORLD2020 (Top Beauty World 2020) listesinde dünyanın en güzel 100 kadını içinde Türk oyuncular da yerlerini aldı. Her sene Top Beauty World tarafından yapılan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 6 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri 'Dünyanın En Güzel Kadınları 2020' listesinde 1. sıraya yerleşti. İşte merakla beklenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...

20.12.2020 14:52 - Son Güncelleme: 20.12.2020 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





