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Haberler Magazin Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Thylane Blondeau son haliyle ortalığı yıktı geçti. 6 yaşındayken dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. İşte 2001 yılında Fransa'da dünyaya gelen dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau'nun son hali...

21.03.2022 16:19 - Son Güncelleme: 21.03.2022 16:26
Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Son haliyle ortalığı yıktı geçti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

2007 yılında Dünyanın En Güzel Çocuğu seçilen Thylane Blondeau, 16 yaşındayken dünyaca ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan Thylane Blondeau, çeşitli defilelerde boy gösteriyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Thylane Blondeau'nun, Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!

Thylane Blondeau, bir süredir Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

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