Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Son haliyle ortalığı yıktı geçti henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı!
Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Thylane Blondeau son haliyle ortalığı yıktı geçti. 6 yaşındayken dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. İşte 2001 yılında Fransa'da dünyaya gelen dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau'nun son hali...
21.03.2022 16:19 - Son Güncelleme: 21.03.2022 16:26
Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Son haliyle ortalığı yıktı geçti...
2007 yılında Dünyanın En Güzel Çocuğu seçilen Thylane Blondeau, 16 yaşındayken dünyaca ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu.