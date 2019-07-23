Dünyanın en çekici kadını Monica Bellucci'nin Türk ikizi: Zilan Duru!
Dünyanın en çekici kadını olarak gösterilen Monica Bellucci son günlerde Türk oyuncu Zilan Duru ile benzerliğiyle gündeme geliyor. 2002 yılından itibaren pek çok dergi ve katalog çekiminde yer alan, uzun sürede sunuculuk yapan ve ardından da kariyer hayatına oyunculuk alanında devam eden 31 yaşındaki Zilan Duru, Monica Bellucci'ye benzetildi. Duru, kendi fotoğrafı ve dünyaca ünlü yıldızın bir karesini kolaj yapıp Instagram'dan paylaştı. Bellucci bu benzerliğe kayıtsız kalamadı ve oyuncunun bu paylaşımını beğendi. İşte birbirine ikiz kadar benzeyen ünlü isimler...
Monica Bellucci kimdir, Monica Bellucci, 1964 doğumlu ünlü İtalyan sinema oyuncusu. 2000 yapımı Malena adlı filmde canlandırdığı genç ve güzel dul Malena rolüyle tanınan Bellucci, Gaspar Noé'nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok'da (Irréversible) canlandırdığı 'Alex' rolüyle dünya çapında üne kavuştu. Monica Bellucci, dünyanın en seksi kadınları arasında gösteriliyor.