Dünyanın en çekici kadını Monica Bellucci'nin Türk ikizi: Zilan Duru!

Dünyanın en çekici kadını olarak gösterilen Monica Bellucci son günlerde Türk oyuncu Zilan Duru ile benzerliğiyle gündeme geliyor. 2002 yılından itibaren pek çok dergi ve katalog çekiminde yer alan, uzun sürede sunuculuk yapan ve ardından da kariyer hayatına oyunculuk alanında devam eden 31 yaşındaki Zilan Duru, Monica Bellucci'ye benzetildi. Duru, kendi fotoğrafı ve dünyaca ünlü yıldızın bir karesini kolaj yapıp Instagram'dan paylaştı. Bellucci bu benzerliğe kayıtsız kalamadı ve oyuncunun bu paylaşımını beğendi. İşte birbirine ikiz kadar benzeyen ünlü isimler...

23.07.2019 12:31 - Son Güncelleme: 23.07.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





