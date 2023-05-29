Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş evlendi! Yeliz Yeşilmen’in yorumu şoke etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Çok hadsizsiniz...”
19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan dünyaca ünlü model Öykü Baştaş, dış görünüşü sebebiyle çirkin yorumlara maruz kalmış ve eleştirilere verdiği yanıtla çok konuşulmuştu. Ünlü model, şimdi ise müjdeli bir haberle gündeme geldi. Öykü Baştaş, tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile hayatını birleştirdi. Alışılmışın dışında bir gelinlik seçen Baştaş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modele yorum yapanlar arasında Yeliz Yeşilmen de yerini aldı. Yeşilmen'in Öykü Baştaş ile eşi Furkan Temir'e yaptığı benzetme ise tepki çekti. İşte detaylar...
19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, , 2020 yılında yaptığı bir açıklamada kariyerine nasıl başladığını anlatmış ve büyük ilgi görmüştü.
Baştaş, şunları söylemişti: "Modelliğe başlama sürecim, tesadüfler sonucu oldu. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gittim, dil öğrenmek kursuna, fotoğrafçı bir kadınla tanıştım. O bana 'gel benim stüdyoma birlikte bir şeyler çekelim, modellik yapmak ister misin?' tarzı şeyler söyledi. 'Neden olmasın' dedim. Modelliğe hep ilgim vardı ama 'model olayım' diye hiç düşünmemiştim.
Fotoğraf çekimlerini yaptık. Arkadaşım çektiği fotoğrafları ajanslara gönderdi. Oradaki ajanslarla görüşme yapmaya başladım. Bütün bunlar 1 ay içerisinde oldu. 7-8 ajans ile görüştüm en sonunda da Ford Models New York diye bir ajans ile sözleşme imzaladım. Onlar beni Paris'e yolladılar orada başka bir ajans ile çalıştım sonra Türkiye'ye döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadım. Sonraki sezon Paris Moda Haftası için tekrar Paris'e gittim"
Kendisine gelen eleştirilerle de ilgili konuşan Baştaş, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk tanınmaya başladığımda 19 yaşımdaydım kötü eleştiriler beni çok üzdü. Ben zaten çok sosyal bir insan değildim, utangaç birkaç tane arkadaşı olan biriydim. İnsanlar beni eleştirdikçe panik atak geçiriyordum sürekli.