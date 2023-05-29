Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş evlendi! Yeliz Yeşilmen’in yorumu şoke etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Çok hadsizsiniz...”

Baştaş, şunları söylemişti: "Modelliğe başlama sürecim, tesadüfler sonucu oldu. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gittim, dil öğrenmek kursuna, fotoğrafçı bir kadınla tanıştım. O bana 'gel benim stüdyoma birlikte bir şeyler çekelim, modellik yapmak ister misin?' tarzı şeyler söyledi. 'Neden olmasın' dedim. Modelliğe hep ilgim vardı ama 'model olayım' diye hiç düşünmemiştim.