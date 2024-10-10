Dünya zenginler listesinde 1. sıradalar! Solaklar daha mı zeki? İşte dünyanın en ünlü solakları ve kariyerleri!

Solak insanların zekâ düzeyinin sağlaklardan farklı olup olmadığı, uzun yıllardır bilim dünyasında tartışma konusu. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu azınlık grubun, bazı bilişsel yeteneklerde sağlaklardan farklılık gösterebildiği biliniyor. Ancak, bu farklılıkların zekâ düzeyini ne ölçüde etkilediği henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. İşte solaklarla ilgili bilinenler, bilimsel gerçekler ve başarılarıyla öne çıkan ünlü solaklar...