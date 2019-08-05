Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri
Dilan Çiçek Deniz, Tülin Şahin, Hadise ve daha birçok ünlü isim... Tüm yurtta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü'ne memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek verdi. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nde Tülin Şahin ile Dilan Çiçek Deniz'in, "Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin" paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Sivaslı olan ünlü güzeller...
05.08.2019 16:53
- Son Güncelleme: 05.08.2019 16:59
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