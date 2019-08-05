Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü tüm yurtta kutlanırken, memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek verdiler. Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Sivas'ın güzelleri...