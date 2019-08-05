GaleriMagazin

Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

Dilan Çiçek Deniz, Tülin Şahin, Hadise ve daha birçok ünlü isim... Tüm yurtta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü'ne memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek verdi. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nde Tülin Şahin ile Dilan Çiçek Deniz'in, "Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin" paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Sivaslı olan ünlü güzeller...

05.08.2019 16:53 - Son Güncelleme: 05.08.2019 16:59
Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü tüm yurtta kutlanırken, memleketi Sivas olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek verdiler. Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Sivas'ın güzelleri...

Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

HADİSE

Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri
Dünya Sivaslılar Günü'nü unutmadılar! Dilan Çiçek Deniz'in Sivaslı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sivas güzelleri

EMEL SAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ekin Mert Daymaz ile babası sosyal medyayı salladı: Öyle baba mı olur?
Ekin Mert Daymaz ile babası sosyal medyayı salladı: Öyle baba mı olur?