Düğündeki tepkileri eleştiri almıştı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan ve Ocak ayında ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, dünyaevine girdi.

Çiftin farklı tarzı epey dikkat çekmişti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı." demişti.