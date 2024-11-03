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Düğündeki tepkileri eleştiri almıştı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, mutluluklarını geçtiğimiz günlerde nikahla taçlandırdı. Ancak düğün sonrası Kaspar'ın muhabirlere verdiği tepkiler eleştirilerin odağı oldu. Gelen tepkiler üzerine yeni evli çift, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:21 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:21
Düğündeki tepkileri eleştiri almıştı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan ve Ocak ayında ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, dünyaevine girdi.

Düğündeki tepkileri eleştiri almıştı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu

Çiftin farklı tarzı epey dikkat çekmişti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı." demişti.

Düğündeki tepkileri eleştiri almıştı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar sessizliğini bozdu

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Helvacıoğlu'nun "heyecan" açıklamasının ardından Ural Kaspar, ters köşe bir cevap vererek heyecanlı olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine sosyal medyada ikilinin basın açıklaması yaptığı anlar kısa sürede gündem olmuş ve Kaspar eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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