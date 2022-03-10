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Haberler Magazin Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı! Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran bir çocuk annesi Tandoğan, fit haliyle beğeni topladı. İşte Aslı Tandoğan'ın o paylaşımı...

10.03.2022 23:28 - Son Güncelleme: 11.03.2022 00:03
Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Son olarak 'Yuvamdaki Düşman' dizisiyle televizyon izleyicisiyle buluşan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Tandoğan, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı.

Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde büyük ilgi görerek gündem oldu.

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