Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı! Aslı Tandoğan’a bakın amuda kalktığı pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti
Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı! Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran bir çocuk annesi Tandoğan, fit haliyle beğeni topladı. İşte Aslı Tandoğan'ın o paylaşımı...
10.03.2022 23:28 - Son Güncelleme: 11.03.2022 00:03
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Meslektaşı Pınar Altuğ ile kampa giden ünlü oyuncu, burada amuda kalkarak verdiği bir pozu Instagram hesabını yayınladı.