RAMAZAN İMSAKİYE
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Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Seray Sever, üç sene önce nikah masasına oturduğu eşi Eray Sünbül ile romantik bir paylaşımda bulundu. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sever'in evlilik yıldönümüne özel yaptığı paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Seray Sever'in sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımı…

20.04.2021 16:39 - Son Güncelleme: 20.04.2021 16:39
Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

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Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Ünlü sunucu, eşi Eray Sünbül ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sever'in paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Sever, kısa süre içinde ilgi odağı olan paylaşımına şu notu ekledi: "'Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. Yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. Yılı. İyi ki sen, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen…"

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

İşte Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile yaptığı o paylaşım…