Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Eşi Eray Sünbül ile evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever aşka geldi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Seray Sever, üç sene önce nikah masasına oturduğu eşi Eray Sünbül ile romantik bir paylaşımda bulundu. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sever'in evlilik yıldönümüne özel yaptığı paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Seray Sever'in sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımı…

20.04.2021 16:39 - Son Güncelleme: 20.04.2021 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





