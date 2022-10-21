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Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda yarışmasının şüphesiz en dikkat çeken ismi Yasemin Yılmaz. Daha önce kendisini ekranlarda görmeye alışkın olmadığımı Yasemin Yılmaz'ın bir estetik harikası olduğu ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Tarzıyla da tüm gözleri üzerine çeken Yasemin Yılmaz'ın yaşını duyanlarsa duyduklarına inanamdı. İşte başta Yasemin Yılmaz olmak üzere ünlülerin yaşları.

21.10.2022 16:15 - Son Güncelleme: 21.10.2022 16:15
Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

İlginç tarzıyla tanınan Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

Bu kez de Yasemin Yılmaz'ın yaşı herkesi şaşırttı. İşte başta Yasemin Yılmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

Ünlü oyuncu, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamadı! Herkes bambaşka sanıyordu ancak gerçek şoke eden cinsten

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

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