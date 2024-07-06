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Doktorlar'ın Ela'sıydı! Yasemin Özilhan resmen köşkte yaşıyor! Lüks evinin her köşesi büyüledi! Oyunculuğu bir anda bırakmıştı...

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzaklaşarak aile hayatına odaklanmıştı. Ancak, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Özilhan, sosyal medyada ve magazin dünyasında hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yasemin Özilhan bu kez lüks eviyle gündeme geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın her detayı göz kamaştıran evi...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 17:48 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 18:15
Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan resmen köşkte yaşıyor! Lüks evinin her köşesi büyüledi! Oyunculuğu bir anda bırakmıştı... 1

Yasemin Özilhan, sosyal medyada ve magazin dünyasında hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yasemin Özilhan bu kez lüks eviyle gündeme geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın her detayı göz kamaştıran evi...

Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan resmen köşkte yaşıyor! Lüks evinin her köşesi büyüledi! Oyunculuğu bir anda bırakmıştı... 2

Oyunculuktan sosyeteliğe... Instagram'da 1,6 Mn takipçisi bulunan Yasemin Özilhan magazin gündeminin en sık takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan resmen köşkte yaşıyor! Lüks evinin her köşesi büyüledi! Oyunculuğu bir anda bırakmıştı... 3

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle, kariyerinde çıkış yaşayan Yasemin Özilhan şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti.

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