Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor? Yasemin’den net yanıt! Gözler eşi İzzet Özilhan’a çevrildi

'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan Yasemin Özilhan , 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi.

2

Bu evlilikten Emine ve Ela adlarında iki kızı olan Yasemin Özilhan, nikah masasına oturmasının ardından setlere veda etti.