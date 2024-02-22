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Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor? Yasemin’den net yanıt! Gözler eşi İzzet Özilhan’a çevrildi

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. İki çocuk annesi Özilhan'ın setlere döneceği iddia edildi. Ünlü isim ise iddialar hakkında ilk kez konuştu. Özilhan'ın açıklamasının ardından gözler eşi İzzet Özilhan'a çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:30 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:42
Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor? Yasemin’den net yanıt! Gözler eşi İzzet Özilhan’a çevrildi 1

'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan Yasemin Özilhan, 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi.

Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor? Yasemin’den net yanıt! Gözler eşi İzzet Özilhan’a çevrildi 2

Bu evlilikten Emine ve Ela adlarında iki kızı olan Yasemin Özilhan, nikah masasına oturmasının ardından setlere veda etti.

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Doktorlar’ın Ela’sıydı! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor? Yasemin’den net yanıt! Gözler eşi İzzet Özilhan’a çevrildi 3

Geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan'ın tekrar setlere döneceği iddia edildi.

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