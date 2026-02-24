Doktorlar gece başlayan kaşıntısını önemsemedi: Dokuz yıl sonra organ nakliyle hayata tutundu

3. Bu hastalığın teşhisi için hangi test yapılmalı? Standart karaciğer fonksiyon testlerinin yanı sıra, bu hastalığa özgü "anti-mitokondriyal antikor" (AMA) testi teşhis için kritik öneme sahiptir.

4. Karaciğer nakli sonrası kaşıntı tamamen geçer mi? Evet, Jayne vakasında olduğu gibi, sağlıklı bir karaciğer nakledildiğinde safra akışı normale döner ve sinir uçlarını tahriş eden birikim durduğu için kaşıntı anında kesilir.