Doktorlar gece başlayan kaşıntısını önemsemedi: Dokuz yıl sonra organ nakliyle hayata tutundu

🏥 TEŞHİS GECİKMESİ VE NAKİL SÜRECİ
Jayne Pilkington, uygulanan ilaç tedavilerine yanıt vermeyince 2022 yılında nakil listesine alındı. Aralık 2023'te gerçekleştirilen başarılı karaciğer nakli operasyonunun ardından uyandığı ilk anı, "9 yıl sonra ilk kez kaşıntı durmuştu" sözleriyle anlatıyor.
|Hastalık Verileri
|İstatistikler
|İngiltere'deki Hasta Sayısı
|Yaklaşık 25.000 Kişi
|Cinsiyet Dağılımı
|%90 Kadın
|Nakil Nedeni
|Karaciğer nakillerinin 1/10'u PBC kaynaklı
|Kritik Süre
|2 haftayı geçen açıklanamayan kaşıntı
Dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley, kaşıntının sadece karaciğer değil; böbrek hastalıkları, tiroid sorunları ve hatta lenfoma gibi kan kanserlerinin de habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.