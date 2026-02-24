PODCAST CANLI YAYIN

Doktorlar gece başlayan kaşıntısını önemsemedi: Dokuz yıl sonra organ nakliyle hayata tutundu

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Jayne Pilkington, dokuz yıl süren ve her gece tekrarlanan şiddetli kaşıntıların aslında sinsi bir karaciğer hastalığı (PBC) olduğunu öğrendi. Beş kez doktora gitmesine rağmen teşhis konulamayan kadın, Aralık 2023'te gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Cumbria'da yaşayan Jayne Pilkington'ın "damarlarımda bir şey sürünüyor" diyerek tarif ettiği gece kaşıntıları, organ iflasının habercisi çıktı. Yıllarca süren yanlış teşhislerin ardından karaciğer nakli olan genç kadın, inatçı kaşıntıların hayati bir belirti olabileceğine dikkat çekiyor.

🚨 PBC HASTALIĞININ SİNSİ BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Uzmanlar, Primer Biliyer Kolanjit hastalığının genellikle 60 yaş civarında belirti verdiğini ancak vakaların yarısının teşhis edilemediğini vurguluyor. Hastalık özellikle şu belirtilerle kendini gösteriyor:

  • Gece Artan Kaşıntı: Özellikle avuç içleri ve ayak tabanlarında yoğunlaşan, uykusuz bırakan kaşıntılar.

  • Kronik Yorgunluk: Gün boyu süren bitkinlik hali ve aşırı uyuma ihtiyacı.

  • Kolesterol Birikintileri: Göz çevresinde ve ellerde oluşan sarı lekeler.

  • Cilt Hasarı: Kaşımaya bağlı açık yaralar ve enfeksiyon riski.

Hepatolog Profesör Douglas Thorburn, kaşıntının iki haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka karaciğer fonksiyon testi yapılması gerektiğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen vakalarda safra birikimi karaciğerde kalıcı hasara (siroz) neden olarak organ naklini zorunlu kılıyor.

🏥 TEŞHİS GECİKMESİ VE NAKİL SÜRECİ

Jayne Pilkington, uygulanan ilaç tedavilerine yanıt vermeyince 2022 yılında nakil listesine alındı. Aralık 2023'te gerçekleştirilen başarılı karaciğer nakli operasyonunun ardından uyandığı ilk anı, "9 yıl sonra ilk kez kaşıntı durmuştu" sözleriyle anlatıyor.

Hastalık Verileriİstatistikler
İngiltere'deki Hasta SayısıYaklaşık 25.000 Kişi
Cinsiyet Dağılımı%90 Kadın
Nakil NedeniKaraciğer nakillerinin 1/10'u PBC kaynaklı
Kritik Süre2 haftayı geçen açıklanamayan kaşıntı

Dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley, kaşıntının sadece karaciğer değil; böbrek hastalıkları, tiroid sorunları ve hatta lenfoma gibi kan kanserlerinin de habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

🚨 VÜCUDUN ALARM SİSTEMİ: NE ZAMAN KORKMALISINIZ?

Hepatolog Profesör Douglas Thorburn ve uzmanların görüşlerine göre, kaşıntınız şu özellikleri taşıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana görünmelisiniz:

  • Süreklilik: Kaşıntı 2 haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme belirtisi göstermiyorsa.

  • Gece Artışı: Gün boyu sakin seyredip özellikle akşam saatlerinde (saat 20:00 sonrası) şiddetleniyorsa.

  • Belirli Bölgeler: Kaşıntı özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yoğunlaşıyorsa.

  • Eşlik Eden Belirtiler: Aşırı yorgunluk, göz çevresinde sarı lekeler veya ciltte nedensiz morarmalar varsa.

✍️ Editör Notu

Cilt kaşıntıları genellikle alerjik reaksiyonlar veya kurulukla ilişkilendirilse de, Jayne Pilkington'ın vakası bize vücudun deri üzerinden dısarıya sinyal verdiğini kanıtlıyor. "Sadece kaşıntı" deyip geçilen durumlar, aslında karaciğerin safra sıvısını süzememesinden kaynaklanan bir toksin birikmesi olabilir. Sağlığınızla ilgili içgüdülerinize güvenin ve şikayetleriniz geçmiyorsa spesifik testler (karaciğer fonksiyon testi gibi) talep etmekten çekinmeyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Her kaşıntı karaciğer hastalığı belirtisi midir? Hayır, çoğu kaşıntı alerji veya cilt kuruluğundan kaynaklanır. Ancak dinlenmekle geçmeyen, özellikle gece artan ve ayak tabanlarını hedef alan kaşıntılar karaciğer veya böbrek sorunlarına işaret edebilir.

2. PBC (Primer Biliyer Kolanjit) hastalığı nedir? Bağışıklık sisteminin karaciğerdeki küçük safra kanallarına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Safra birikimi karaciğere zarar vererek siroza ve organ yetmezliğine yol açabilir.

3. Bu hastalığın teşhisi için hangi test yapılmalı? Standart karaciğer fonksiyon testlerinin yanı sıra, bu hastalığa özgü "anti-mitokondriyal antikor" (AMA) testi teşhis için kritik öneme sahiptir.

4. Karaciğer nakli sonrası kaşıntı tamamen geçer mi? Evet, Jayne vakasında olduğu gibi, sağlıklı bir karaciğer nakledildiğinde safra akışı normale döner ve sinir uçlarını tahriş eden birikim durduğu için kaşıntı anında kesilir.

Fotoğraflar X ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.

