Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan şarkıcı Doğuş, bir göründü pir göründü! Doğuş'un son halinin fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Yüzü gözü tanınmaz hale gelen Doğuş'un gözlerinin altındaki morluklar kafaları karıştırdı. Fakat işin aslı daha sonra anlaşıldı.
05.02.2019 16:23
- Son Güncelleme: 05.02.2019 16:48
Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan şarkıcı Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamıyor. Hesabından yüzü tanınmaz halde olan fotoğrafını paylaşan Doğuş herkesi korkuttu.
Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan Doğuş'un son hali hem şaşırttı hem de korkuttu.
Milliyet'in haberine göre; Doğuş, geçtiğimiz gün hem saçlarını hem de kaşlarını ektirdi.
Kaşlarına yaptırdığı operasyon sonrası gözlerinin altında morluklar oluşan şarkıcı, yaklaşık iki hafta sonra normal haline döneceği ve sağlığına kavuşacağı öğrenildi.