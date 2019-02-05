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Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan şarkıcı Doğuş, bir göründü pir göründü! Doğuş'un son halinin fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Yüzü gözü tanınmaz hale gelen Doğuş'un gözlerinin altındaki morluklar kafaları karıştırdı. Fakat işin aslı daha sonra anlaşıldı.

05.02.2019 16:23 - Son Güncelleme: 05.02.2019 16:48
Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde

Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan şarkıcı Doğuş'un son halini görenler gözlerine inanamıyor. Hesabından yüzü tanınmaz halde olan fotoğrafını paylaşan Doğuş herkesi korkuttu.

Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde

Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan Doğuş'un son hali hem şaşırttı hem de korkuttu.

Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde

Milliyet'in haberine göre; Doğuş, geçtiğimiz gün hem saçlarını hem de kaşlarını ektirdi.

Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde

Kaşlarına yaptırdığı operasyon sonrası gözlerinin altında morluklar oluşan şarkıcı, yaklaşık iki hafta sonra normal haline döneceği ve sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

Doğuş'un son hali şaşırttı! Yüzü gözü tanınmaz halde
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