Doğuş'un ikizlerini görenler benzerliğe inanamıyor tıpkı babaları! Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un çocukları meğer...
1997 yılında çıkardığı ilk albümüyle hayatlarımıza giren, bir süre magazin gündeminden düşmeyen 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde mutlu ailesinin tadını çıkarıyor. Evliliği sonrası magazinden uzak duran Doğuş ve eşi Xosqedem Hidayetqizi, 2016 yılının Mayıs ayında ikizleri Arda ve Arın'ı kucaklarına aldı. Çiftin tercihi ise çocuklarını gözden uzak büyütmek oldu. Son olarak oğulları Arda ve Arın ile sosyal medyada poz veren şarkıcı Doğuş'a yorum yağdı. Babalarına oldukça benzetilen Arda ve Arın ilgi odağı oldu. İşte başta Doğuş olmak üzere ünlülerin çocukları.
27.05.2021 09:21
- Son Güncelleme: 27.05.2021 09:21
'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.
2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası...
Son olarak oğulları Arda ve Arın ile sosyal medyada poz veren şarkıcı Doğuş'a yorum yağdı. Babalarına oldukça benzetilen Arda ve Arın ilgi odağı oldu. İşte başta 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın olmak üzere ünlülerin çocukları.
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