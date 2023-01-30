Doğuş'un gayrimeşru oğlu olarak ortaya çıkmıştı... Sonuca inanmadı yeniden test istedi: "Eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın DNA sonuçlarıyla oynadı"
Doğuş'un gayrimeşru oğlu olduğunu iddia etmişti! Şarkıcı Doğuş'a benzerliği ile şoke eden genç, sonuca inanmadı yeniden test istedi. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, şoke eden bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Şarkıcının eşi Hoşgedem Hidayetkızı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunan Seyid, "Eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın DNA sonuçlarıyla oynadı" dedi. İşte detaylar...
30.01.2023 16:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 17:14
"EŞİ HOŞGEDEM HİDAYETKIZI'NIN DNA SONUÇLARIYLA OYNADI"
Doğuş'un gayrimeşru oğlu olarak ortaya çıkmıştı... Sonuca inanmadı yeniden test istedi.
İkinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaparken bu evlilikten iki oğlu olan Doğuş, şu an eşi ile Azerbaycan'da bir televizyon programı sunuyor.
Azerbaycanlı ünlüleri konuk ettiği program izlenme rekorları kırıyor. Emrah yıllarca inkar etmişti! Şarkıcı Emrah, DNA testlerine ve mahkeme kararlarına rağmen kabul etmediği oğlu Tayfun'u, 9 yıl sonra kabul etmiş ve beraber tatile çıkıp fotoğraflar vermişti. Şarkıcı daha sonra oğlunu mirastan reddetmişti.
Magazin dünyasında bomba gibi düşen şarkıcı Doğuş'un babalık davasında geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.