"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, son olarak "Babam" adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturdu. 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu belirtirken iki oğlu hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" dedi. Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın'ı görenler ise hayran kaldı. İşte Hoşkedem Hidayetkızı ile Doğuş'u oğulları...
2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren Doğuş, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, son olarak "Babam" adlı yeni parçasıyla gündem oldu.
Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya'da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, "Yapımcımız klip için Almanya'dan geldi ve maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu" dedi.
Kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini belirten sanatçı, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Thomas Shelby' (Cillian Murphy hayat verdi) karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım. Bana son zamanlarda çok fazla senaryo geldi, şu an okuma aşamasındayım. Kararımı verdiğimde hemen sevenlerimle projenin detaylarını paylaşacağım" şeklinde konuştu.