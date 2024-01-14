Doğuş'un “Dünya starı olacaklar” dediği ikizlerine bakın! Arda ve Arın büyüdü, koca delikanlı oldu! Hoşkedem Hidayetkızı’nın biricik oğulları...

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, son olarak "Babam" adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturdu. 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu belirtirken iki oğlu hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" dedi. Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın'ı görenler ise hayran kaldı. İşte Hoşkedem Hidayetkızı ile Doğuş'u oğulları...