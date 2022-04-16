Doğuş onu gözden uzak tutuyor ama baş tacı! Şarkıcı Doğuş’un ’sen duygularımın ruh bulmuş hali’’ diye sevdiği eşi ünlü çıktı

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.