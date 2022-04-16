Doğuş onu gözden uzak tutuyor ama baş tacı! Şarkıcı Doğuş'un 'sen duygularımın ruh bulmuş hali'' diye sevdiği eşi ünlü çıktı
1997 yılında çıkardığı ilk albümüyle hayatlarımıza giren, bir süre magazin gündeminden düşmeyen 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde mutlu ailesinin tadını çıkarıyor. Evliliği sonrası magazinden uzak duran Doğuş ve eşi Xosqedem Hidayetqizi, 2016 yılının Mayıs ayında ikizleri Arda ve Arın'ı kucaklarına aldı. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş'un güzeller güzeli eşi merak konusu oldu. İşte başta Doğuş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
16.04.2022 13:11 - Son Güncelleme: 16.04.2022 13:11
'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.
Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Doğuş'un eşi merak konusu oldu. İşte başta Doğuş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.