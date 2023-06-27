Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti İstanbul'a döndü! 'Gayrimeşru oğlu' yıllar sonra ortaya çıkıp DNA testi yaptırmıştı
Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti İstanbul'a döndü! 'Gayrimeşru oğlu' yıllar sonra ortaya çıkıp DNA testi yaptırmıştı... 9 yıldır evli ve 2 çocuğu olan çift, boşanma kararı aldı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını da silerek Azerbaycan'dan İstanbul'a dönüş yaptı. İşte detaylar...
Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve çocuklarını terk etti İstanbul'a döndü! 'Gayrimeşru oğlu' yıllar sonra ortaya çıkıp DNA testi yaptırmıştı...
9 yıl önce evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor. İddiaya göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü. Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş'un boşanmaya kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Şarkıcı, Instagram'dan eşinin fotoğraflarını silerek, takibi de bıraktı.
2016 yılında verdiği bir röportajda Hoşkedem Hidayetkızı, "Doğuş'un çocuklara olan yaklaşımı ve merhameti beni etkiledi. Çocuk sahibi olacağımı düşünmüyordum ama Doğuş bu fikrimi değiştirdi" demiş, Doğuş ise "Onu orada görünce, çocuklarımın annesi olacağını hissettim" sözleriyle dikkat çekmişti.
Son olarak 14 Mayıs Anneler Günü paylaşımıyla dikkat çeken Doğuş Instagram'dan bu kareyi paylaşmıştı.