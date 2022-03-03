Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

"SÜREKLİ İSTANBUL'DAYIZ"

Kızlarına henüz isim düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Daha düşünüyoruz. Karar vermiş değiliz. Öne çıkan bir isim yok. Arada kalıyoruz. Nasıl olsa öğreneceksiniz" diye konuştu.