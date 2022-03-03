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Haberler Magazin Doğumu yaklaşan Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin'in kız kardeşinin adı ne olacak?

Doğumu yaklaşan Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin'in kız kardeşinin adı ne olacak?

Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem... Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi veri, ikinci kızlarını kucaklarına almanın heyecanı içinde olan ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Ulus'ta objektiflere takıldı. Eşi Sinem Kobal'ın hamileliği ve doğumu hakkında merak edilenlere yanıt veren İmirzalıoğlu, "Sinem'in sağlığı, sıhhati yerinde" dedi ve müjdeyi verdi.

03.03.2022 11:14 - Son Güncelleme: 03.03.2022 11:18
Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

Doğumu yaklaşan Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin'in kız kardeşinin adı ne olacak?

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Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

İkinci bebeklerini bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğayla iç içe yaşadıkları söyleniyordu. Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu, mayıs sonu gibi ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını söyledi. İmirzalıoğlu, "Sinem'in sağlığı, sıhhati yerinde. Mayıs sonu gibi inşallah Allah tamamına erdirecek" dedi.

Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

"SÜREKLİ İSTANBUL'DAYIZ"

Kızlarına henüz isim düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Daha düşünüyoruz. Karar vermiş değiliz. Öne çıkan bir isim yok. Arada kalıyoruz. Nasıl olsa öğreneceksiniz" diye konuştu.

Doğumu yaklaşan Sinem Kobal’ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin’in kız kardeşinin adı ne olacak?

Doğuma hazırlanan eşi Sinem Kobal ile sık sık Ege'ye gidip geldikleri yazılan ve eşinin inzivaya çekildiği iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu, "Bunlardan benim hiç haberim yok. İstanbul'dayız sürekli" dedi.

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