Doğumu yaklaşan Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin'in kız kardeşinin adı ne olacak?
Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem... Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi veri, ikinci kızlarını kucaklarına almanın heyecanı içinde olan ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Ulus'ta objektiflere takıldı. Eşi Sinem Kobal'ın hamileliği ve doğumu hakkında merak edilenlere yanıt veren İmirzalıoğlu, "Sinem'in sağlığı, sıhhati yerinde" dedi ve müjdeyi verdi.
Doğumu yaklaşan Sinem Kobal'ın hamileliğinde son dönem! Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi, Lalin'in kız kardeşinin adı ne olacak?
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
İkinci bebeklerini bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğayla iç içe yaşadıkları söyleniyordu. Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu, mayıs sonu gibi ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını söyledi. İmirzalıoğlu, "Sinem'in sağlığı, sıhhati yerinde. Mayıs sonu gibi inşallah Allah tamamına erdirecek" dedi.
Doğuma hazırlanan eşi Sinem Kobal ile sık sık Ege'ye gidip geldikleri yazılan ve eşinin inzivaya çekildiği iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu, "Bunlardan benim hiç haberim yok. İstanbul'dayız sürekli" dedi.