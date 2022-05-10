Doğuma günler kala paylaştı! Hande Soral’ın son haline bakın! İsmail Demirci’nin eşi mest etti! Hatice Şendil kayıtsız kalamadı

"ALİ DEMİRCİ GELİYOR"

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.