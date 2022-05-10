Doğuma günler kala paylaştı! Hande Soral’ın son haline bakın! İsmail Demirci’nin eşi mest etti! Hatice Şendil kayıtsız kalamadı
Doğuma günler kala paylaştı! Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve ilk bebeğine hamile olan Hande Soral, doğum için gün saymaya başladı. Geçen günlerde annesi ve eşiyle birlikte oyuncak bebekle prova yapan Soral, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Son haliyle beğeni toplayan Soral'ın karnı burnunda pozuna Hilal Altınbilek, Bensu Soral, Hatice Şendil'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
"ALİ DEMİRCİ GELİYOR"
Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.
"BEBEK ELİNE YAKIŞTI"
Soral, geçen günlerde ise annesi Sebahat Soral'ın ardından kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği pozları yayınladı.
Soral'ın paylaşımları büyük ilgi görürken; ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İsmail Demirci için 'bebek eline yakıştı' gibi yorumlar yapıldı.
DOĞUMA GÜNLER KALA KARNI BURNUNDA POZ!
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral, şimdi ise karnı burnunda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.