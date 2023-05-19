Doğuma günler kala Berkun Oya ile evlenmişti... 38 yaşındaki Funda Eryiğit doğum yaptı oğlunun adı bakın ne oldu
Doğuma günler kala Berkun Oya ile evlenmişti... 38 yaşındaki Funda Eryiğit doğum yaptı. 2 yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen sevgilisi Berkun Oya ilk çocuklarını kucağına aldı. Hamile pozlarıyla günlerce konuşulan Funda Eryiğit'in oğlunun adı bakın ne oldu.
19.05.2023 17:19 - Son Güncelleme: 19.05.2023 17:28
Doğuma günler kala Berkun Oya ile evlenmişti... 38 yaşındaki Funda Eryiğit doğum yaptı, oğlunun adı bakın ne oldu.
Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu.
Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.